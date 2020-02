Carmen & Robert Geiss: Unfall-Drama um Tochter Davina!

, Sonne - und Meer! Familie Geiss ließ es sich in der letzten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" so richtig gutgehen. Gemeinsam machten die vier einen Ausflug mit dem Boot. Tochter Davina versuchte sich zum ersten Mal am Stand Up Paddling. Doch dann der Schock...

Hat Davina Geiss eine Gehirnerschütterung?

Wegen der starken Strömung knallte Davina das Bord auf den Kopf. Die Folge: starke Schmerzen! "Mir ist richtig schwindelig", klagte die 16-Jährige. Carmen und Robert sorgten sich um ihre Tochter. "Im Worst Case hat sie ne Gehirnerschütterung. Dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn ihr jetzt schlecht wird und sie sich übergeben muss, dann müssen wir auf jeden Fall zum Arzt", stellte Robert fest. Also wurde der Boot-Trip kurzerhand abgebrochen.

Doch Davina hatte Glück im Unglück. Wenig später konnte sie Entwarnung geben. "Am Ende musste ich doch nicht ins Krankenhaus. Mir ging es dann auch schon besser. Es war einfach nur ein falscher Alarm mit den Kopfschmerzen." Lässt sich nur hoffen, dass sich so ein Unfall nicht wiederholt...

