Carmen & Robert Geiss: Zuckersüße Verkündung an seinem Geburtstag!

Carmen und Robert Geiss sind ein echtes Traumpaar. Seit 25 Jahren sind sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Töchter. An Roberts Geburtstag hat Carmen die Gelegenheit genutzt, um ihn ihre Liebe zu gestehen...

Carmen Geiss macht eine romantische Geburtstags-Verkündung

Carmen hat ihrem Göttergatten zur Feier des Tages ein süßes Gedicht geschrieben. "Happy Birthday, mein Schatz! Schon wieder ist ein Jahr vorbei und immer noch gibt es uns zwei, als Paar vereint und so vertraut, weil einer auf den anderen baut", leitet sie den -Post ein. "Weil dein Geburtstag heute ist und du der Größte für mich bist, will ich nur an das Gute denken, dir meine ganze Liebe schenken. Für alle Zeit und immer weiter, vielleicht wird’s auch nicht immer heiter. Doch du und ich - das bleibt wie‘s ist, weil du in meinen Herzen bist! I love you so much!"

Die Fans sind hin und weg von Carmens rührenden Worten. "Schön geschrieben. Happy Birthday, Robert", "Wow, man sieht und hört, dass ihr zusammengehört" und "Wie lieb. Auch meine Glückwünsche. Bleibt bitte so, wie ihr seid", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare unter dem Post.

