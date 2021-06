Carmen & Robert Geiss: Baby-Freude bei Tochter Davina

Mit ihrem "Baby" wird Davina in Zukunft vermutlich nicht nur die Straßen in Monaco unsicher machen. Vor kurzem offenbarte Carmen, dass ihre Tochter überlegt, in London zu studieren. "Als Mama blutet mir mein Herz, wenn ich mir vorstelle, sie ist in London", gestand sie gegenüber "Promiflash". Jedoch stellt die 55-Jährige klar: "Wir werden sie in allem unterstützen."

