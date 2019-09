Huch, was ist denn bei den Geissens los? Während Robert (55) immer öfter junge Hühner mit nacktem Popo postet, erinnert sich Carmen (54) wehmütig an ihre Teenager-Zeit, in der sie ihren Robääärt kennenlernte. Findet der Kultmillionär seine Frau nach so vielen Jahren Beziehung etwa nicht mehr sexy?

„Hier bin ich mal auf euren Wunsch eingegangen, denn ich habe bei meiner Mutter noch zwei alte Bilder gefunden. So sah ich aus, als ich mit meinem Robert zusammenkam“, schreibt Carmen unter zwei Instagram-Fotos aus ihrer Jugend. Süße 16 war sie damals, pflegte aber offensichtlich bereits einen Hang zu High Heels und extravaganten Looks. Die Schnappschüsse stoßen auf gemischte Reaktionen. Während viele Fans lobende Worte finden, gibt es auch Stimmen, die über das mittlerweile recht veränderte Äußere der erfolgreichen Unternehmerin herziehen. „Warum kannst du nicht in Würde altern?!“ oder: „Von Natürlichkeit ist da aber nichts mehr übrig“, sind nur zwei von etlichen fiesen Beleidigungen.

Carmen und Robert stehen über den Gerüchten

Unangenehm fiel zahlreichen Followern auch auf, dass Carmens Göttergatte kurz zuvor anzügliche Videos von jungen Frauen veröffentlichte, die verführerisch ihre halb nackten Hüften kreisen lassen. Da drängte sich vielen natürlich die Frage auf: Hätte der gestandene Lebemann etwa gerne wieder eine jüngere und knackigere Version von seiner Carmen?

Alles Blödsinn, wehrt die Zweifach-Mama entschieden ab. „Übrigens: Das Video habe ich persönlich gedreht“, versichert sie im Gespräch mit "Closer". „Und ich verstehe die Aufregung gar nicht.“ Dann fügt sie noch scherzhaft hinzu: „Gucken darf er, aber gegessen wird zu Hause.“

Carmen Geiss: Ehe-Krise? Jetzt spricht sie Klartext!

Und Robert? Der steht nach wie vor zu 100 Prozent zu seiner Frau. „Natürlich finde ich Carmen noch genauso hot wie am ersten Tag. Weil sie nun mal noch immer genauso heiß ist“, stellt er klar. Was er neben dem Aussehen besonders an seiner Langzeit-Liebe schätzt? „Ihren Kampfgeist, ihren Erziehungsstil, ihren Charme, ihren Esprit, ihren Fleiß, ihre Kochkünste, ihr Organisationstalent und ihre Toleranz…“ Die Liste, die Robert aus dem Stegreif aus dem Ärmel schüttelt, will gar kein Ende nehmen. „Sie ist rundherum eine tolle Frau. Sie ist perfekt!“ Wow, für solche warmen Worte vergibt Carmen ihrem Schatz bestimmt den ein oder anderen Blick über den ehelichen Tellerrand…

Im Video seht ihr, welche freizügigen Fotos von Tochter Shania kürzlich für Entsetzen sorgten: