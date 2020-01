Carmen und Robert Geiss: Eklat im Schuhgeschäft

Der Millionär hat’s schwer… Denn Robert Geiss (55) kann einfach nicht Nein sagen. Jedenfalls nicht, wenn es um seine Töchter Shania (15) und Davina (16) geht. Da kann das Geschrei noch so schrill sein – ihre Augen machen bling-bling, und alles ist vergessen. Klappt immer. Nur nicht bei den Mitarbeitern eines Schuhgeschäfts in Köln! Da hat sich das Gezicke der Geiss-Töchter nämlich tief ins Gedächtnis der Angestellten eingebrannt, wie man jetzt im Netz nachlesen kann: „Die ältere Tochter hat mal von meiner Kollegin verlangt, dass sie ihr ihre Nikes übergibt, die sie wohlgemerkt anhatte, weil es eine Limited Edition war und sie diese nicht mehr bekommen hat“, berichtet eine Mitarbeiterin des Ladens auf dem Online-Portal „Jodel“.

Diven-Alarm bei den Geissens-Töchtern

Und Vater Robert? Der „schüttelte im Hintergrund nur den Kopf, sagte aber nichts“. Tja, scheint so, als hätten Robert und Ehefrau Carmen (54) schon aufgegeben. Dabei galten ihre beiden Töchter früher als eher zurückhaltend und unauffällig. Doch jetzt wollen die Mädels nicht mehr nett und bescheiden, sondern lieber Model und Influencer sein. Und zwar zack, zack! Das hat man nun von seinen guten Ideen: Nachdem die neueste Staffel der Doku-Soap „ – Eine schrecklich glamouröse Familie“ anfänglich im Quoten-Tief dümpelte, stellte Carmen die Karriere-Pläne ihrer Töchter in den Fokus der Sendung – und weckte so das öffentliche Interesse an den Geiss-Kids.

Ergebnis: Der -Vertrag wurde bis 2021 verlängert. Und die Egos der Teenies wachsen ins Endlose… „Das Alter unserer Kinder zwischen 15 und 18 ist hochspannend, das wollen die Leute sehen“, ist sich Carmen sicher. Und wer’s nicht mehr aushält, kann im Gegensatz zu Carmen einfach abschalten