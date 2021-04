Carmen & Robert Geiss: Es reicht! Sie hat endgültig genug

Carmen und Robert Geiss sorgten in der Vergangenheit schon öfters für Shitstorms. Zuletzt mit ihrer Corona-Impfung in Monaco. Das Millionärs-Paar appellierte an die Fans: "Wir sind, denke ich, gute Vorbilder. Jeder sollte sich impfen lassen, damit dieses Covid endlich ein Ende hat, diese Pandemie." Doch das kam nicht bei jedem gut an...