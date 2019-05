Carmen und Robert Geiss: Große Sorge um das Millionärs-Ehepaar!

Oh je, es wird nicht ruhig bei Carmen und Robert Geiss. Dass das Ehepaar des Öfteren mit einigen "Hatern" zu kämpfen hat, ist definitiv nichts Neues. Doch wie gehen die beiden eigentlich damit um?

Carmen & Robert Geiss: Jetzt platzt ihnen endgültig der Kragen!

Carmen und Robert Geiss haben Angst

Wie Carmen und Robert berichten, leiden sie unter den bösen Angriffen manchmal mehr, als viele ihrer Fans vermuten. So erläutert Robert gegenüber "Exklusiv Weekend": "Es gibt ja schon die einen oder anderen Barrieren, es ist natürlich auch viel Security unterwegs, weil erstens wollen wir uns schützen, zweitens wollen wir auch die Fans schützen, weil das Ganze kann ja am Ende des Tages unter Umständen auch mal ausarten." Doch zum Glück haben die beiden einen Weg gefunden, um mit den Negativ-Kommentaren umzugehen...

Carmen und Robert Geiss ignorieren alle Hater

Auch wenn Carmen und Robert regelmäßig eine Reihe von Negativ-Kommentaren erhalten, hat das Paar mittlerweile einen radikalen Schlussstrich gezogen. So erklärt Robert weiter: "Carmen hat mittlerweile Verbot von den Kindern, die Kommentare zu lesen. Ich lese sie ja sowieso nicht, von daher weiß ich gar nicht, was die Leute schreiben. Also die können das auch vergessen, die brauchen mir auch nicht zu schreiben. Das heißt also, in dem Moment zanken sich eigentlich meine Fans gegenseitig und ich lese es nicht. Und dementsprechend geht es mir eigentlich auf Deutsch gesagt am Arsch vorbei." Ehrliche Worte, die zeigen: So schnell lassen sich Carmen und Robert nicht unterkriegen - zum Glück!