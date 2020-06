Carmen und Robert Geiss: Jaa, die TV-Familie bekommt Zuwachs!

Prunk, Pomp und Pailletten – so kennen wir die berühmte Geiss-Sippe. Doch es gibt noch eine eher Unbekannte in der Familie. Und die hat mit dem der protzigen Verwandtschaft nichts am Hut…

Sie ist blond, hübsch und hat was im Köpfchen. Ihr Name ist Geiss, Vivien Geiss. Wer und auf folgt, dürfte ihr schon gelegentlich begegnet sein. Denn Vivien bespaßt öfter mal Danis kleine Sophia (4) oder trainiert in Iris’ hauseigenem Fitness-Studio. Sie nennt die Katzenmama, die direkt neben ihr wohnt, sogar liebevoll Mutti. Mit der eigenen Promi-Verwandtschaft kann die Tochter von Roberts Bruder Michael (52) offenbar weniger anfangen. Was übrigens wohl auch umgekehrt gilt, denn weder Carmen noch Robert folgen ihr auf Instagram.

Die Nichte der Geissens hat Star-Potenzial

Der Nichte kann das nur recht sein. „Ich wurde von meinen Eltern sehr bodenständig erzogen“, verrät sie gegenüber "Closer". Damit hat sie ihren verwöhnten Cousinen Shania (15) und Davina (16) einiges voraus. Blitzlichtgewitter? Findet Vivien eher unangenehm, entsprechend seriös plant sie ihre Zukunft. „Meine Eltern haben mir mit der VMG Horse Ranch einen Traum erfüllt, den ich jetzt lebe. Traktor fahren, Pferde, Ziegen, Esel versorgen, Restaurant und Gästebetreuung gehören zu meinen Aufgaben.“

Instagram sei ihr aber auch wichtig, räumt sie ein. „Social Media betreibe ich in meiner Freizeit.“ Noch. Denn da Dani und Iris ihre Beiträge fleißig teilen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch das auf die neue junge Geiss aufmerksam wird. Und spätestens dann droht wohl ein innerfamiliärer Konkurrenz-Kampf. Da sollten die Alt-Geissens sich besser schon mal in Stellung bringen…