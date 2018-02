Was ist denn bei den Geissens los? Auf "Instagram" verkündete die Power-Blondine heute Morgen, dass sie sich mit Robert in einer Klinik in Monaco befindet. Verständlich, dass bei solchen Nachrichten die Fans in großer Sorge sind! Viele fragen sich: "Was ist der Grund für die Einlieferung des Millionärs-Paares?"

Carmen und Rober Geiss im Krankenhaus

Auf "Instagram" teilt Carmen Geiss die Krankenhaus-Nachrichten mit ihren Followers. Sie berichtet: "Wir sind hier, um uns heute mal komplett checken zu lassen im Krankenhaus von Monaco." Kein Wunder, dass diese News bei ihren Fans für große Aufregung sorgt! Sie sind in Gedanken bei ihren Idolen und sprechen ihre Wünsche aus. So kommentieren sie: "Viel Glück, es wird bestimmt alles wieder gut" sowie "Viel Glück das alles ok ist".

Aber ist der Check-up der einzige Grund für den Krankenhausaufenthalt der Geissens?

Carmen Geiss spricht Klartext

Wie Carmen ebenfalls verrät, wollen die Geissens durch ihren Check-up auf Nummer Sicher gehen. So erzählt die Blondine weiter: "Wir haben ja schon jahrelang keinen Check-up mehr gemacht. Man sollte das im Alter doch des Öfteren tun." Ehrlich Worte, die ebenfalls zeigen: Die Geissen-Fans können unbesorgt sein. Carmen und Robert wollen sich lediglich einer Vorsorgeuntersuchung unterziehen.

Ist zu hoffen, dass alles gut verläuft. Wir drücken den Geissens jedenfalls die Daumen!