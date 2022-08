Carmen & Robert Geiss nach 28 Ehejahren: Jetzt reden sie über die Trennung

So haben sich Davina und Shania nämlich dazu entschlossen, dass heimische Neste zu verlassen und sind in ihre erste gemeinsame Wohnung in Monaco gezogen. Für Carmen und Robert alles andere als leicht! So verrät sie laut "IN": "Daran müssen mein Mann und ich uns auch erst mal gewöhnen. Das ist total traurig, nur noch zu zweit am Tisch zu sitzen, und fühlt sich manchmal leer an:" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Carmen und Robert leiden enorm unter der Trennung von ihren beiden Töchtern! Den Kopf in den Sand stecken, kommt für sie dennoch nicht in Frage! Ganz im Gegenteil sogar! So probieren Carmen und Robert auch trotz getrennter Wohnungen stets ein Argusauge auf ihre beiden Sprösslinge zu werfen ...