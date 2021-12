Carmen & Robert Geiss: Nach der traurigen Trennung geht es steil bergab!

Auch wenn Shania und Davina Geiss sich stets als ein Herz und eine Seele präsentierten, läuft das Leben in ihrer Schwestern-WG eher holprig an. So wettert Davina nun über die gemeinsame Wohnung gegenüber "Bild": "Wir müssen jetzt selbst kochen, waschen, bügeln. Alles ohne Putzfrau. Dabei hasse ich es zu kochen." Sie ergänzt: "Meine Schwester ist die dreckigere von uns, hinterlässt oft einen Saustall in ihrem Zimmer. Ich räume dann auf." Autsch! Friede, Freude, Sonnenscheint klingt anders. Unterkriegen lassen sie sich von den anfänglichen Hürden des alleine Wohnens jedoch nicht. So wollen sie sich voll und ganz auf einige eigenen Projekte konzentrieren. Dabei wollen sie mit "Rich Kids of Monaco" in die Fußstapfen von Carmen und Robert treten und ihr eigenes Realityformat auf den Markt bringen. Ob ihnen das gelingen wird? Wir können gespannt sein...