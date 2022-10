Carmen & Robert Geiss: Peinliche Protz-Show! Jetzt fällt ihn ihr Leben auf die Füße

Tja, wer hat, der kann! Aber mal ehrlich, in Zeiten, wo viele daheim in der kalten Bude frieren, ist die Zurschaustellung von Verschwendungssucht irgendwie nicht mehr ganz so lustig. Doch den Geissens ist das völlig wurscht: Energiekrise? Inflation? Explodierende Preise? Egal, Robert und Carmen gönnen sich trotzdem erst mal einen ausgiebigen Urlaub im 5-Sterne-Hotel in Südtirol: In der "Quellenhof See Lodge" in Meran übernachtet das Millionärs-Paar natürlich in der teuersten Suite mit privatem Spa-Bereich und drei Schlafzimmern, zahlt – bitte anschnallen – rund 4000 Euro pro Nacht!

Und Robert haut via Instagram mal wieder mächtig auf die Protz-Pauke: "Wir haben ein Megahaus, ’ne Megasuite – ich glaube, die größte hier im Quellenhof", lässt der Unternehmer seine Web-Gefolgschaft wissen. Und präsentiert per Handy-Video die luxuriöse Poollandschaft: "Wir haben sogar drei Pools: beheizt, weniger beheizt, voll beheizt – der Whirlpool." Und auch Carmen kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es ist wirklich eine Oase, wo man sich wohlfühlen kann."

Wie schön für sie. Nur bei ihren Followern kommt die dicke Hose diesmal weniger gut an: "Beheizte Pools? Wenn das der Habeck hört!", "Wer’s sich leisten kann…" und "Ohne Angst vor Teuerung der Lebensmittel und Strom und Gas, die Geissens haben keine Geldsorgen", wird in den Kommentaren gemotzt. Die Protz-Urlauber lässt solche Kritik kalt: Auch sie hätten schwere Zeiten durchlebt, rechtfertigte sich Carmen kürzlich in einem Interview: "Es gab schon Momente, wo das Geld knapp war und man hart und härter arbeiten musste." An Geld fehlt es längst nicht mehr, dafür umso mehr an Feingefühl...