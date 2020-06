Carmen und Robert Geiss: Schock! Sie spielen nur noch das Ehepaar

Carmen und Robert teilen seit fast vier Jahrzehnten ihr Leben miteinander. Das es dabei auch mal zu Höhen und Tiefen kommen kann, wird vor allem in ihre Show "Die Geissens" deutlich. Zwischen Robert und Carmen fliegen auch mal die Fetzen. Aber wie steht es wirklich um die Ehe der Geissens? Ist ihre Ehe nur noch Show? In einem Interview gegenüber "Bild" trifft Carmen eine schockierende Aussage. So sagt sie: "Wir spielen nur noch das Ehepaar." Die Fans sind erschüttert. Sind Carmen und Robert nur noch für die Kamera miteinander verheiratet?