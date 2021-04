Carmen & Robert Geiss: Sex-Knaller um ihre Teenie-Töchter

"Wenn ihr mal verheiratet seid, dann geht das los. Vorher nicht", stellte Robert klar. Und warnte: "Der Spaß ist vorbei – nach spätestens neun Monaten!" Selbst bei der Einrichtung des neuen Familien-Anwesens in Monaco stellen die Geissens sicher: Herrenbesuch? Unerwünscht! Als Davina meckerte, dass ihr Bad nur ein Waschbecken habe, vor dem sie sich morgens mit einem Freund drängeln müsste, schoss Carmen scharf: "Ich beherberge hier doch keine Typen!" Das XXL-Wunsch-Bett von Shania versetzte Papa Robert in blanke Panik: "Die braucht kein Doppelbett! Die ist 16! Die Matratze kommt in die Mitte, und links und rechts kommt Eisen hin – mit Stacheldraht!" Ob sich die Teenie-Girls allerdings an das elterliche Keuschheits-Gebot halten werden, bleibt abzuwarten …