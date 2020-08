Carmen & Robert Geiss: Sex-Skanal um Tennie-Tochter Davina!

Auf ihrem Instagram-Account rekelt sich Davina lasziv in einem knappen Bikini am Pool. Neben all den Komplimenten wie "Du siehst ultra hot aus" und "Echt hübsch" werden aber auch kritische Stimmen laut. "Bist du nicht zu jung für solche Fotos?", findet ein User. Einen anderen stören die ganzen anzüglichen Nachrichten unter dem Post: "Wenn ich die Kommentare lese, würde ich mir zwei Mal überlegen, ob ich solche Fotos veröffentlichen möchte. Manche Kommentare sind hier echt grenzwertig."