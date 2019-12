Carmen und Robert Geiss: Skandalös, was sie mit ihren Teenie-Töchtern vorhaben

Acht Jahre nach ihrem großen -Durchbruch geben Carmen (54) und Robert Geiss das Zepter an die nächste Generation weiter: In den neuen Staffeln ihrer Reality-Show sollen nun ihre Töchter eine größere Rolle spielen… Weil sie zu den Geldbringern der Familie aufgebaut werden sollen?

Trotz zuletzt schwächelnder Quoten schickt der Sender II „ – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für zwei weitere Staffeln in die Verlängerung. In den neuen Folgen sollen Davina und Shania Geiss noch mehr in den Vordergrund rücken, wurde jetzt bekannt. Für die beiden Mädels kein Problem, schließlich stehen sie schon von klein auf vor der Kamera. Und gerade jetzt als Teenager bietet ihr Weg des Erwachsenwerdens genügend Erzählstoff, um die Sendezeit zu füllen. Shania arbeitet an ihrem Traum vom erfolgreichen Model und wird jetzt von einer namhaften Hamburger Agentur vertreten. Zudem sollen die Mädchen an einer eigenen Modekollektion arbeiten. „Das Alter unserer Kinder zwischen 15 und 18 ist hoch spannend, das wollen die Leute sehen. Da wird sich eine bestimmt bald verlieben, und dann kommt der erste Freund, den ich massakriere“, sprach Robert ganz offen über die Zukunftspläne ihrer Sendung.

Brauchen Carmen und Robert Geiss Geld?

Robert Geiss ist nicht nur Darsteller, sondern auch Produzent der Reality-Show und kann damit gleich doppelt abkassieren. Eine Vertragsverlängerung lag ihm demnach besonders am Herzen … Und Geld scheinen die Geissens gerade zu brauchen. Zumindest suchen sie derzeit nach immer neuen Einnahmequellen! Nach der Gründung des eigenen labels Roberto Geissini und der Eröffnung eines Hotels vermietet das Millionärs paar seit Neuestem seine private Jacht für 85.000 Euro pro Woche. Warum sollte man diesen Schritt gehen, wenn nicht aus finanziellen Gründen?

Seit 2011 erobern die beiden mit ihrem protzig-prolligen , ihrer kölschen Art in der Schickimicki-Welt und natürlich Carmens legendärem Ruf nach Ehemann Rooobert die Herzen der Zuschauer. Die Aufmerksamkeit und Beliebtheit brachten ihnen lukrative Werbe-Deals ein, etwa mit Müllermilch, dem Vergleichsportal Verivox oder dem Reisesender Sonnenklar.TV. Doch mittlerweile ist mit der Flut von Werbe-Kooperationen Schluss, Carmen wirbt stattdessen nur noch auf in bester Influencer-Manier für Haarprodukte und Zahnaufheller. Ihre Teenager-Kinder bieten da für mögliche Partner plötzlich ganz neues Potenzial für jüngere Zielgruppen. Kein Wunder also, dass sie die beiden jetzt (noch) bekannter machen wollen. Und wenn man schon seine eigene TV-Show hat, muss man diese Chance doch nutzen…

