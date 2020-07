Carmen & Robert Geiss: Tochter Shania feiert Geburtstag - doch ihr Geschenk sorgt für Wirbel

View this post on Instagram

Fast erwachsen und schon groß geht das Leben jetzt erst richtig los. Schlecht gelaunt und auch mal heiter wächst du immer weiter. Heute ist die Freude groß und wir legen alle los. Zum 16. wünschen wir dir Glück und zum Erfolg ein gutes Stück. Die Schule sollst du locker schaffen und dir einen Job dann raffen. Dein Leben immer bunt gestalten wir alle werden dich gut halten. Liebe Shania wir lieben dich von ganzem Herzen Mama Papa und Davina