Carmen und Robert: Jaa, es ist so weit! Sie lassen die Bombe platzen

Muss (46) bald den Löffel abgeben? Genauer gesagt: seine Grillzange? Carmen (53) und Robert Geiss (55) machen dem „Grill den Henssler“-Chef nämlich mit einer eigenen Grill-Show Konkurrenz! „Jeder weiß, dass wir Fleischliebhaber sind und sehr gern grillen. Wir haben ja jetzt auch ein riesiges Barbecue-Haus in unserer Villa Geissini in Saint-Tropez. So sind wir auf die Idee gekommen“, verrät im Gespräch mit InTouch.

Carmen und Robert Geiss: Jetzt wird gegrillt

In „ – Promiduell am Grill“ (Montag, 13. Mai, 20.15 Uhr, II) treten die -Millionäre in Teams gegeneinander an. Und wie bei Henssler dürfen auch die nicht fehlen: Während Carmen von Kurven-Queen Sophia Vegas (31) und -Sternchen (32) unterstützt wird, brutzelt Robert mit Ex-Bachelor (37) und Kult-Transe (49). Event-Koch Frodo Schäfer und Gastjuror Gregor Glanz (39) bewerten die Gerichte zum Schluss.

Einen Unterschied gibt es allerdings zu „Grill den Henssler“: Dem Verlierer-Team droht eine fiese Bestrafung, etwa das Jonglieren von unter Strom stehenden Bällen. Aber für Steffen Henssler dürfte die Show auch ohne Strom ein Schlag sein…