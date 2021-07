Caro Robens: Erneute Attacke gegen Daniela Büchner

Freude und Leid liegen oft so nah beieinander. Nachdem Daniela Büchner ihre "Faneteria" schließen musste, waren schnell neue Mieter gefunden. Caro und Andreas Robens eröffneten in den Räumlichkeiten im März ihr zweites "Iron Diner". Doch das war Danni ein Dorn im Auge. Im wieder gifteten sich die TV-Auswanderer an...