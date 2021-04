Caro Robens: Fiese Attacke - Heftig, was sie jetzt verkraften muss

Fans gehen auf Caro los

"Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Dieses Bild ist nun schon über 10 Jahre alt. Was in dieser Zeit alles passiert ist, was wir erlebt haben. Unglaublich! Wie gerne würde ich sie doch ab und zu einfach stoppen", schreibt Caro zu einem hübschen Schnappschuss, auf dem sie mit Andreas zu sehen ist. Die beiden laufen Hand in Hand am Wasser entlang. Doch aufmerksamen Fans fällt sofort auf, dass Caro damals noch ein bisschen anders aussah.