Caro Robens: Neuer Look! Sie hat orange Haare

Doch wie kommt der ungewöhnliche Look bei den Fans an? "Mutig wie immer. Typisch Caro! Gefällt mit sehr", lobt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Ich finde es klasse, wenn jemand aus der Masse raussticht. Verrückt und einzigartig." Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann die Auswanderin wieder einen neuen Look wagt. Ein User hätte da schon einen Vorschlag: "Knallpink wäre doch auch mal eine Idee." Warum nicht?

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" könnt ihr HIER schon jetzt bei TVNOW streamen. *

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: