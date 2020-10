Caro Robens: Schockierende Bilder von Beauty-Eingriff aufgetaucht!

In der Sendung "Caro und Andreas - 4 Fäuste für Mallorca" werden Caro und Ehemann Andreas zum Beauty-Doc begleitet. Caro will ein Fadenlifting ausprobieren. Und wenn sie schon mal da ist, lässt sie sich auch gleich Botox in die Stirn und Hyaluronsäure in die Lippen spritzen. "Ich mag keine Falten haben. Wem gefallen Falten im Gesicht? Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Natürlich ist scheiße!", findet die Bodybuilderin.