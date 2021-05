Caro Robens & Andreas Robens: Jetzt bricht alles über ihnen zusammen

Nachdem Caro und Andreas Robens bekannt gaben, dass sie die "Faneteria" von Daniela Büchner übernehmen, verging kaum ein Tag, an dem keine neue Negativ-Schlagzeile um die drei Streithähne die Runde machte. Doch scheinbar wollten Andreas und Caro die Wogen der Vergangenheit mit der Eröffnung ihres "Iron Diner" in den alten Räumlichkeiten der "Faneteria" endlich hinter sich lassen und luden Daniela und ihre Familie zu den Feierlichkeiten ein. Die Antwort darauf fiel jedoch alles andere als positiv aus. So erklärt das Muskel-Paar gegenüber "Bild": "Wir haben die Büchner-Familie zu unserer Eröffnung eingeladen, gekommen sind sie nicht." Autsch! Wie bitter! Wie die beiden jedoch beteuern, stehen Daniela und ihren Kindern die Türen für ihr neues Lokal immer offen. Ob die Büchner-Witwe diese Angebot wohl jemals annehmen wird? Wir können gespannt sein...