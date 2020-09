Caro & Andreas Robens: Trennung nach dem "Sommerhaus der Stars"?

Bereits im ersten Vorschau-Clip von RTL geht es ziemlich zur Sache! Die Promi-Paare streiten und schimpfen was das Zeug hält. Auch Caro und Andreas kriegen sich mächtig in die Haare. "Wenn du jetzt so weiter machst, haben wir die Scheidung. Also bleib mal auf dem Teppich", droht der Bodybuilder seiner Frau in dem kurzen Video sogar. Was vorgefallen ist? Das löste Sender RTL bisher noch nicht auf...