Caro und Andreas Robens: Baby-Beichte nach "Sommerhaus der Stars"-Finale

Ob Andreas ihre Einstellung wirklich teilt? So ganz scheint er mit dem Baby-Thema noch nicht abgeschlossen zu haben. "Ab und zu mal hätte ich gern so einen Bengel, mit dem man was unternehmen kann oder ein Töchterchen, das du schön ausstaffierst und ihr Klamotten kaufst", gab er zu. Fügte jedoch hinzu: "Ich glaube, ich bin auch nicht fähig, ein Kind aufzuziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so ein guter Vater wäre, der da Drachen steigen lässt."

Ob es Andreas und Caro doch noch anders überlegen und das Thema Familienplanung noch in Angriff nehmen werden? Momentan sieht es eher so aus, als wäre mit ihren beiden Hunden die Familie komplett...