Caro & Andreas Robens: Bittere "Sommerhaus"-Beichte!

In ihrer Doku "Caro & Andreas - 4 Fäuste für Mallorca" erzählen die beiden jetzt, warum sie wirklich in die Promi-WG gezogen sind. "Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass es eine tolle Erfahrung ist. Kann ich aber gar nicht sagen. In erster Linie brauchte ich das Geld. Das war unsere Rettung schlechthin. Wir konnten uns dadurch halten, die Mieten bezahlen und unseren Tiefpunkt ausgleichen", offenbart Andreas. Wegen der Corona-Krise verdienten die TV-Auswanderer monatelang keinen einzigen Cent. Die laufenden Kosten liefen aber weiter.