Caro & Andreas Robens: Bitterer Seitenhieb gegen Daniela Büchner

So hat Daniela Büchner sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Für die Witwe von Jens Büchner war es sowieso schon schwer genug, ihre geliebte "Faneteria" zu verlassen. Doch schon kurz nach dem Aus der Kult-Bar gibt es dort schon neue Mieter! Caro und Andreas Robens haben in Cala Millor nach Räumlichkeiten für ihr zweites "Iron Diner" gesucht und sind fündig geworden. Kim und Ercan werden das leerstehende Lokal bald in einen Fastfood-Hotspot verwandeln.