Caro & Andreas Robens: Bitteres Aus! Sie bestätigen es auf Instagram

Denn für Caro und Andreas kommt es momentan auf Mallorca richtig dicke. "Nachdem wir am 25.02. unser neues Gym eröffnet haben durften wir es am 14.03. bis zum 01.06. schließen wegen des Lockdowns. Nun lief es gerade wieder und wir mussten es wieder schließen", schreiben sie jetzt traurig auf Instagram. "Erst einmal für 15 Tage, aber es wird bestimmt eh wieder verlängert. Alle Sportplätze, Parks und Spielplätze müssen in diesem Bereich ebenfalls geschlossen bleiben." Wie bitter! Schließlich gehen Caro und Andreas dadurch wichtige Einnahmen flöten.