Caro und Andreas Robens: Drama nach der Traumhochzeit!

Denn während Caro und Andreas Robens feiern, sind die Fans sauer. Sie finden die Hochzeitssause auf Malle alles andere als gut - und zwar wegen Corona.

"Zweite Hochzeit in Corona Zeiten, mit Gästen, die extra einfliegen. Wie egoistisch und verantwortungslos sind die alle?", meint ein Follower auf der Instagram-Seite von "Goodbye Deutschland". "Kurz vor Lockdown und alle reisen lustig durch die Gegend.. Tests hin oder her sorry:( so wird es ewig dauern", meint an anderer. Ein dritter schreibt: "Ganz ehrlich zu diesen Zeiten einfach unverantwortlich! Da wird durch die Gegend geflogen vom Weddingplaner bis zu den Gästen. [...] Und wenn man sich die ersten Storys anschaut, die von den Gästen gepostet werden, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Null Abstand! Die Frage ist auch wie geht das ab 22 Uhr weiter ist doch Ausgangssperre oder gilt das nicht für unnötige Feiern in dieser Zeit."

Ganz unrecht haben sie nicht. Doch die Laune ließen sich aber weder das Brautpaar noch die Gäste verderben...

