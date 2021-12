Caro & Andreas Robens: "Getrennte Wege"! Sie sprechen über das Aus

Doch dann tauchten Ercan und Kim plötzlich komplett unter. Das Restaurant ist mittlerweile geschlossen. Via Instagram starteten Caro und Andreas bereits einen Aufruf: "Wir suchen jemanden für unser 'Iron Diner' als Franchisenehmer auf Mallorca in der bekannten Location. Am besten ein fleißiges Pärchen", erklärten die Bodybuilder. "Ihr müsst hinter unserem Konzept stehen, ihr müsst fleißig sein und euch im klaren darüber sein, dass ihr nicht so viel Zeit am Strand oder Meer verbringen könnt, aber dafür Geld verdient und ganz viele nette Gäste da habt." Bleibt abzuwarten, ob die beiden bis zur nächsten Saison endlich die perfekten Geschäftspartner gefunden haben...

Was machen die ganzen "Goodbye Deutschland"-Stars eigentlich heute? Das erfahrt ihr im Video: