Caro & Andreas Robens: Trennung - Caro macht es offiziell

Erst Ende Mai sprachen Caro und Andreas Robens noch darüber, dass sie überglücklich sind, dass sie ihr Restaurant in gute Hände gegeben haben. Die beiden holten sich Kim und Ercan als Geschäftspartner ins Boot und wollten dadurch ein wenig ihren stressigen Alltag entschleunigen. Doch wie es scheint, war ihr Glück nicht von langer Dauer. Gegenüber "Bunte.de" berichtet Caro nämlich jetzt über ihre einstigen Partner: "Haben mal wieder nicht so viel Glück gehabt, um es nett auszudrücken. Seit Mitte des Monats machen wir Arenal und seit dem 01. August dürfen sie sich auch in Cala Millor nicht mehr so nennen." Autsch! Doch damit nicht genug! Wie Caro ergänzt, leiden sie und Andreas auch enorm unter der aktuellen Situation: "Die Touristen fehlen ungemein. Wir haben einen Rückgang von 50 Prozent." Wie es für die Robens wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...