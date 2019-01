Carol Channing: Die Broadway-Ikone ist tot

In den 40er Jahren wurde sie durch ihre Hauptrollen in "Blondinen Bevorzugt" und "Hello, Dolly!" weltweit bekannt. Sie wirkte außerdem in zahlreichen Fernsehproduktionen mit – noch bis ins hohe Alter stand Carol Channing vor der Kamera.

Sie erhielt mehrere Preise

Für ihre Arbeit wurde sie mehrmals ausgezeichnet – unter anderem erhielt sie den Tony Award sowie den Golden Globe. Und sogar eine Nominierung bei den hatte sie für ihre Rolle in "Modern Millie – Reicher Mann gesucht" inne. Ihr letzter Film feierte im Jahr 2011 Premiere.

Ihr PR-Berater verkündete die traurige Todesnachricht. "Es ist so schwer, den letzten Vorhang für eine Frau fallen zu sehen, die seit mehr als einem Drittel meines Lebens täglicher Teil davon war. Wir unterstützten uns gegenseitig, weinten miteinander, stritten miteinander, aber am Ende lachten wir immer miteinander“, teilte B. Harlan mit. In ihrem Haus in Kalifornien ist sie verstorben, teilte er mit. Insgesamt war sie viermal verheiratet.