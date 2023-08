Carolin Kebekus: Enthüllt! Süße Familien-Beichte

"Ich glaube, zwischen uns gibt es einfach eine Bedingungslosigkeit, die haben wir mit Davids Geburt stillschweigend festgelegt und die ist unkündbar" verkündet Carolin Kebekus. Sie und ihr vier Jahre jüngerer Bruder David Kebekus stehen sich sehr nahe und das schon seit seiner Geburt. Die Comedian berichtet, dass das Schöne an seiner Geburt gewesen wäre, "dass es nie einfach hieß, dass Nachwuchs unterwegs ist, sondern, dass meine Eltern mir einen Menschen gemacht haben, der mir gehört. Der ist für mich, es ist mein Brüderchen."

In beiden schlummert jedoch auch der Kampfgeist, der ihnen in der Sendung zugutekommen könnte. Carolin beichtet, dass sie als große Schwester wohl jedoch das Sagen hat: "Ich hab das immer ausgenutzt, der war irgendwie mein Sklave. Ich hab ihn immer Sachen holen lassen, wozu ich keine Lust hatte. Was zu Essen oder was zu Trinken und ich hab das immer verpackt in so kleine Wettbewerbe wie zum Beispiel: 'Wenn jetzt ein Gepard hier wäre - der David war ja ein Tierfan - und der würde von unten ne Limo holen, der würde nur zehn Sekunden brauchen. Sollen wir mal gucken, wie lang Du brauchen würdest?'" Trotz all dem hat David kein schlechtes Wort über seine Schwester zu verlieren und betont, dass auch er von der Geschwister-Beziehung profitiert habe und "dass meine Eltern, die immer sehr fair waren, Carolin Dinge ermöglichten, die dann auch für mich galten. Carolin bekam eine Reise oder einen Austausch bezahlt, dann durfte ich das auch machen. Gleiches galt für den Führerschein."

Die Kebekus-Geschwister sind also ein eingeschweißtes Team. Das unterstreicht auch Carolin noch einmal mit den Worten: "Wir sind vielseitig talentiert, wir gleichen uns in Dingen aus, weil wir uns gut kennen", woraufhin David nur hinzufügen kann: "Unsere Stärke ist auch der unbedingte Siegeswille und die professionelle Vorbereitung". Was eine Kampfansage an die anderen Promi-Geschwisterpaare. Bleibt abzuwarten, ob die beiden den Sieg nach Hause holen können.