Carolin Kebekus: Süße Beichte! Er ist der wichtigste Mann in ihrem Leben

Mittlerweile machen Carolin und David auch beruflich gemeinsame Sache. Sie nehmen nicht nur einen Podcast auf, sondern stellen sich auch als Team in ihrer neuen Fernsehshow Herausforderungen. In "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" treten sie an vier Dienstagabenden gegen prominente Geschwister an, darunter Oti und Motsi Mabuse, Benni und Dennis Wolter, Julia und Johannes B. Kerner sowie Sandra und Jessica Schwarz. Jeannine Michaelsen moderiert als Gastgeberin der "ersten Geschwister-Show Deutschlands" auf ProSieben. Start: 29. August.