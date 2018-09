Caroline Beil: Liebes-Sensation! Sie hat es selbst bestätigt

Ihren Freund Philipp Sattler hat sie in Schottland geheiratet. "Ich liebe Philipp über alles und ich habe den besten Mann der Welt gefunden. Diese Ehe soll für immer halten und meine letzte sein. Ich bin mir von ganzem Herzen sicher, dass wir immer zusammenbleiben werden", erklärte sie gegenüber "Frau im Spiegel".

Die Hochzeit fand in Schottland statt

45 Gäste waren zur Hochzeit eingeladen. Ihr Bräutigam ließ sie dann sogar am Altar warten. "An ihrer Pünktlichkeit müssen wir noch arbeiten", so die 51-Jährige. Dann war es endlich soweit - die beiden gaben sich das Ja-Wort! In einem Partykeller wurde danach die ganze Zeit gefeiert.

Die Hochzeitsvorbereitungen liefen aber nicht ganz reibungslos, denn bei der Anreise nach Großbritannien gab es einige Probleme. Dann wurde auch noch der Stylist von krank - letztendlich konnte dann die Hochzeit aber doch stattfinden.