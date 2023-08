Caroline Beil: Trennung nach neun Jahren Ehe!

Auf Instagram hat die Schauspielerin bereits Tabula rasa gemacht: Alle Fotos mit ihrem Ehemann hat Caroline gelöscht - und das, obwohl sie Ende Juni noch total verliebt klang: In einem Interview mit "t-online" sprach die 56-Jährige über ihr Eheglück und verriet das Geheimrezept für ihre Beziehung: "Wenn du zwei Kinder hast, dann musst du aufpassen, dass du dich nicht in der Routine verlierst", verriet Caroline und fügt hinzu, dass vor allem Zeit zu Zweit wichtig sei, dass eine Ehe funktioniert. Das funktioniere am besten, wenn man sich auch mal eine kleine Auszeit gönnt, so Caroline: "Manchmal mieten wir uns hier ein Hotelzimmer in Berlin und sagen: 'Ciao Familie, wir sind weg.' Dann gehen wir irgendwo essen, danach ins Hotel und dann haben wir eine tolle Nacht. So was muss man machen."

Davon hatte das Paar in letzter Zeit wohl zu wenig. Auf Anfrage von "Bild" sagt die Schauspielerin nur: "Kein Kommentar." Auch ihr (Noch-)Ehemann gibt nichts preis: "Privates bleibt privat."