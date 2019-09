Große Trauer in der Musikwelt! The-Cars-Frontmann Ric Ocasek ist tot! Wie es heißt, wurde die Leiche des 75-Jährigen in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden.

Ric Ocasek war Mitgründer von "The Car"

Vor knapp 43 Jahren gründete der Sänger und Komponist zusammen mit Bassist Benjamin Orr die Band "The Car". Zu ihren größten Hits gehörten "Just What I Needed" oder die Ballade "Drive". Im Jahr 2011 dann die erste Hiobsbotschaft für "The Car"! Das letzte Album der Band musste damals ohne Benjamin Orr aufgenommen werden, da er unter einer Krebserkrankung litt. Nun schloss Ric Ocasek für immer seine Augen.

Ric Ocasek wurde tot aufgefunden

Wie es unter anderem "Page Six", unter Berufung auf die Polizei in New York City, berichtet, wurde Ric am Sonntagvormittag von seiner Frau Paulina Porizkova gefunden, von der er seit knapp einem Jahr getrennt lebt. Bislang wird davon ausgegangen, dass der Tod des Musikers auf eine natürliche Ursache zurückzuführen ist. Der 75-Jährige hinterlässt neben seiner Noch-Ehefrau insgesamt sechs Kinder. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Ric stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

