Carsten Maschmeyer: Schockierende Neuigkeiten!

Carsten Maschmeyer hat es derzeit wirklich nicht leicht! Der Unternehmer ist seit der vergangenen Woche in der neuen Sat.1-Gründershow "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?“ zu sehen.

Die Quoten waren schon beim Auftakt eher schlecht, in der zweiten Woche ging es nochmal deutlich nach unten. Der Marktanteil betrug nur miserable 5,5 Prozent bei den jungen Zuschauern, wie „DWDL“ berichtet. Nur 720.000 Leute wollten die Show sehen. Carsten Maschmeyer sucht nicht nur Start-Ups, sondern auch Zuschauer – für den Investor ist das ein schwerer Schlag!

Mario Barth schlägt Carsten Maschmeyer

Der Primetime-Sieg ging an Mario Barth. Seine Show hatte mit 14,2 Prozent mehr als das zweifache an Zuschauern, als Carsten Maschmeyer in Sat.1. Sollten die Quoten noch weiter sinken, wird Sat.1 wohl irgendwann die Notbremse ziehen und der Sendung einen anderen Sendeplatz geben oder ganz aus dem Programm nehmen. Ewig wird sich das Sat.1 wohl nicht mehr anschauen…