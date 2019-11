Casting-Star Ariel Brudett ist tot!

Ariel Brudett nahm 2008 an der britischen Casting-Show "X Factor" mit Simon Cowell teil. Ihr Auftritt bleibt bis heute unvergessen. Vor den Juroren riss sie sich ihre Kanidatennummer von ihrer Kleidung und verkündete, dass sie ein Mensch und keine Nummer sei. In den vergangenen Jahren nannte sich die Sängerin nur noch Arabella Starchild.

Ariel Brudett ist laut einem Freund gestorben

Ein Freund verkündete jetzt die traurige Nachricht von ihrem Tod. "Leider ist Ara von uns gegangen. Falls jemand Informationen zu ihrer Trauerfeier erhalten möchte, kann sich mit ihrem Bruder Giles in Verbindung setzen. Ruhe in Frieden", schrieb er laut "Daily Mail" auf seinem -Account. Woran die Musikerin starb, ist nicht bekannt.

Die Fans sind in großer Trauer. "Ihre Stimme bliebt unvergessen", "Ariel Rudett ist tot. Was für ein Schock! Sie wird für immer eine -Legende bleiben" und "Sie hat so vielen Menschen Freude bereitet. Sie wird immer in Erinnerung bleiben", lauten nur einige betroffene Kommentare auf Twitter.

