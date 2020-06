Castingshow-Gewinner 2015: Was geschah nach ihrem Sieg?

Nach einigem Hin und Her was die Jury anbetrifft konnte Gott to dance dann doch an den Start gehen. Gegen die talentierten Tänzer aus aller Welt konnten sich 2015 zwei Jungs aus Hannover durchsetzen. Das Duo Piti tanzte sich in die Herzen von Jury und Publikum. Die zwei Akrobaten haben bereits seit fünf Jahren einen Job beim „Feuerwerk der Turnkunst“, über weitere Aufträge freuen sie sich aber garantiert.