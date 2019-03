Reddit this

Castingstar Alexis Woolerton stirbt an Krebs!

Wie tragisch! "X Factor"-Star Alexis Woolerton starb im Alter von nur 34 Jahren an Krebs.

Alexis Woolerton hatte einen großen Traum! Sie wollte Sängerin werden. Deshalb nahm sie 2017 an der englischen Castingshow "X Factor" teil. Sie konnte die Jury von sich überzeugen - und schaffte es in die nächste Runde. Doch dann machte ihr eine erschütternde Diagnose ein Strich durch die Rechnung...

Der Krebs kam zurück

Im Juli 2017 wurde bei Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Es folgten Operation und Strahlentherapie. Eigentlich standen die Chancen auf Heilung gut. Im Mai 2018 durfte die 34-Jährige sogar die Klinik verlassen. Doch dann der Schock! Der Krebs kam zurück. Die britische "OK!" berichtete jetzt, dass sie am 24. Dezember 2018 in einem Krankenhaus bei Huddersfield starb.

Sie hinterließ ihren Verlobten Ricky Walker und zwei Töchter. Ricky kann den tragischen Verlust bis heute nicht fassen. "Sie war so liebevoll und unglaublich großzügig. Sie liebte es, Menschen zum Lachen zu bringen", sagte er dem britischen Magazin.

Tragisch: Die Krankheit hätte schon viel früher erkannt werden können. 2015 hatte Alexis einen Termin zum Gebärmutterhals-Abstrich verpasst. Das hat ihr offenbar das Leben gekostet...