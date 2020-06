Catch the Millionaire: Dennis entscheidet sich für Anastasiya!

Und auch die ist angeblich verliebt in den Millionär...

Dennis Uitz wollte bei "Catch the Millionaire" eine Partnerin finden, die nicht nur wegen des Geldes mit ihm zusammen ist. Deshalb machte er aus seinem Reichtum zunächst ein riesen Geheimnis. Ob er nun in Anastasiya die Richtige gefunden hat? Schließlich sorgte sie bei "Catch the Millionaire" für einige handfeste Skandale!

So hat das Model bereits in einem Porno mitgespielt und hat außerdem längst einen Ehemann! Trotzdem beteuert sie in der Kuppelshow, dass sie ernste Gefühle für Dennis hegt. Und schließlich entscheidet sie sich am Ende, als sie die Wahl zwischen Dennis und 10.000 Euro hat, für die Liebe! "Da ich mich jetzt selber über diese Entscheidung wundere, denke ich: Ja, ich bin verliebt!", erklärt sie danach.

Auch wenn Fake-Millionär Gero Birke seinen Freund Dennis bei "Catch the Millionaire" vor dem Model gewarnt hatte, weil er sie für falsch und unecht hält vielleicht entwickelt sich ja auch einfach eine echte Lovestory zwischen den beiden!

Trotzdem bleiben ernsthafte Zweifel, ob Dennis Uitz mit Anastasiya die richtige Entscheidung getroffen hat...