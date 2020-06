Catch the Millionaire-Fazit: Ein Paar und ganze viele Freundinnen fürs Leben

Chris hat seiner Miriam zwar einiges zugemutet, sie am Ende sogar mit Konkurrentin Melanie betrogen. Chris zeigte Reue und beschwor seine Liebe. Miriam glaubte ihm und nun sind sie offiziell und immer noch ein Paar.

So viel Glück wie Chris, der bei "Catch the Millionaire" eine Frau für sich gefunden hat, hatten die anderen zwei Männer nicht.

Der echte Millionär Dennis Uitz wurde mit keiner der Frauen wirklich warm und blieb dementsprechend sogar ungeküsst. Mit Anastasiya, für die er sich am Ende entschied, entwickelte sich keine Beziehung.

Der dritte im Bunde war Gero. Der arbeitslose Politologe ging komplett leer aus, nachdem er versucht hatte, zwei Frauen gleichzeitig die große Liebe vorzuspielen. Er scheitere aber daran, dass sich alle Kandidatinnen bei "Catch the Millionaire" - Melanie mal ausgenommen - wirklich gut verstanden haben.

Die Frauen haben in der Show tatsächlich gewonnen. Zwar außer Miriam keinen Mann, dafür aber jede Menge guter Freundinnen. Auch nachdem die letzte Einstellung für "Catch the Millionaire" gedreht war, blieben insbesondere die Finalistinnen in Kontakt. Miriam, Anastasiya, Almira und Mary treffen sich immer noch regelmäßig, und sogar Sarah und Denise, die beiden Erzfeindinnen, haben sich angefreundet.

In diversen Konstellationen machen alle sechs Deutschlands Bars unsicher: Denise, Miriam, Sarah, Natalia und Almira gehen in Kön etwas trinken; Denise, Miriam und Anastasiya treffen sich für gemeinsame Modelaufnahmen und Almira postet auf Facebook ein Foto von sich, Denise und Mary mit dem Titel: "True friends are never apart. Maybe in distance but not in heart." Anastasyia und Natalia treffen sich, um zusammen die Folgen von "Catch the Millionaire" im Fernsehen zu sehen.

Von Feindschaft und Konkurrenz ist also zwischen den Kandidatinnen nicht mehr viel zu spüren. Nur eine taucht auf den Freundschaftsbildern nicht auf: Der Seitensprung von Chris, Kandidatin Melanie.