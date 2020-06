Catch the Millionaire: Gero macht den Liebes-Check!

Eines ist Gero aber ganz sicher nicht: Ehrlich! Denn in der Kuppelshow spielt er ein ziemlich falsches Spiel...

Denn der arbeitslose Politologe ist nicht nur einer der beiden Fake-Millionäre: Er interessiert sich auch für zwei Frauen gleichzeitig! "Aktuell ist meine Favoritin Denise, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, dass es am Ende nicht doch Sarah ist...", , rechtfertigt Gero seine dreiste Masche bei "Catch the Millionaire".

Nachdem er erst mit Kandidatin Sarah eine gemeinsame Nacht verbrachte, nahm er heute seine Mit-Favoritin Denise mit auf das romantische Einzeldate. Und bei purer Romantik sollte es nicht bleiben...

Die Anziehung zwischen den beiden war nicht zu übersehen. Spätestens als sie gemeinsam in der Badewanne übereinander herfielen und Gero dann erregt aufstand,und das Kamerateam aus dem Raum schickte war klar, wie der Abend weiter verläuft!

Erst Spaß mit Sarah, dann mit Denise und dann wusste Gero B, für welche "Catch the Millionaire"-Kandidatin er nun will nämlich Sarah! Er hat also offensichtlich einen Liebes-Vergleich durchgeführt um seine Entscheidung zu erleichtern. Hoffentlich durchschauen die Mädels diese Masche von Gero und schreiben den Fake-Millionär schnellstmöglich ab!