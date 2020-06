Catch the Millionaire: Natalia zahlt ihre Brüste ab

Eine "Wertanlage" der besonderen Art.

Der Haken daran: Natalia steht mit dem Geld bei ihrem Ex-Freund in der Kreide. Das berichtet die "Bild". Vor ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show ließ die Visagistin sich ihre Oberweite von Körbchengröße A auf C vergrößern und ihr Freund durfte die Rechnung begleichen. Leider ging die Beziehung kurz danach in die Brüche nachvollziehbar, dass ihr Ex sein Geld nun wiedersehen möchte. Natalia gegenüber der "Bild": "Ja, das stimmt. Es war schon immer ein Wunsch von mir. Als ich dann kurzfristig einen Termin bekam, musste ich mir das Geld leihen. Heute zahle ich den Betrag in Raten zurück."

Zurückgeben ginge ja auch schlecht... Hoffen wir, dass sich die "Investition" für Natalia gelohnt hat.