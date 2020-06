Catch the Millionaire: Warum ist Dennis Uitz noch single?

"Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, Frauen kennenzulernen", sagte er im Interview mit DWDL.de.

Reich, gutaussehend, aber einsam; dieses Vorurteil trifft also auf den 30-jährigen Dennis Uitz nicht zu.

Er war zwar single, als ProSieben bei ihm anklopfte, aber nicht wirklich auf der Suche. Trotzdem hat er sich auf das Experiment "Catch the Millionaire" eingelassen.

"Es ist einfach mal eine völlig andere Art, an das Thema heranzugehen", so Dennis Uitz über die Show. Gereizt habe ihn, einmal vor der Kamera zu stehen und natürlich der dreiwöchige Dreh in der Toskana.

Klingt ganz so, als hätte er es mit den Frauen, die sich ihm in "Catch the Millionaire" an den Hals geworfen haben, gar nicht ernst gemeint! Stimmt so nicht, meinte Dennis Uitz. Er ging allerdings sehr offen an die Sache mit der Liebe heran und war nicht von vornherein darauf fixiert, eine Partnerin fürs Leben zu finden: "Was das persönliche Glück betrifft, weiß man natürlich vorher nie, was dabei herauskommt."

Ob es bei der Show tatsächlich gefunkt hat, darf Dennis Uitz natürlich noch nicht verraten. Doch Zweifel sind berechtigt. Denn auch bisher hat es ja noch keine Frau geschafft, den Millionär einzufangen. Warum, darüber hat Dennis Uitz noch kein Wort verloren. Aber auch im Geschäftsleben bleibt Dennis Uitz nicht lange bei einer Sache: "Ich kann in dieser Hinsicht nicht lange still sitzen. Ich projektiere, ich gründe und dann verkaufe ich relativ schnell wieder. Sobald ein Geschäft läuft, habe ich nicht mehr so viel Interesse daran."