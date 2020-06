Catch the Millionaire - Zweiter Anlauf auf Sixx

Ab dem 20. Oktober soll es montags um 22:25 Uhr noch einmal auf Sixx von vorne los gehen. Wer also wissen will, wie der Zickenkrieg in der Toskana zu Ende geht, wird nicht mit einem offenen Ende stehen gelassen.

Die Kandidaten selbst, die sich sicher erhofft haben, ein bisschen Promistatus zu bekommen, gehen da wohl eher leer aus.

Immerhin schafften es einige Kandidatinnen der letzten Staffel, die Show für sich zu nutzen. Natalia Osada tauchte bei Promi Big Brother auf und belegte dort den zweiten Platz. Auch Finalitstin Miriam Buc arbeitet nun als Model und auch Finalistin Sarah Evers wird bald wieder im TV zu sehen sein.

Damit können die neuen Damen um Millionär Paul Dudda wohl eher nicht rechnen. Montags um 22:25 treten die Girls dann direkt gegen ProSiebens Quotenstarkes Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in "Circus HalliGalli" an.