Cate Blanchett: Outing! Sie ist bisexuell

Dort ging es um ihren neuen Film "Carol", in der sie eine Frau spielt, die Männer und Frauen liebt. Es bot sich also an, im Zuge dessen nach ihrer eigenen sexuellen Orientierung zu fragen. Der Reporter wollte wissen, ob die Australierin selbst bereits homosexuelle Beziehungen gehabt habe, worauf Cate Blanchett antwortete: "Ja, viele Male."

Seit 18 Jahren aber ist sie mit einem Mann verheiratet, mit dem Drehbuchautor Andrew Upton. Gemeinsam haben sie vier Kinder. Der 13-jährige Dashiell, der 10-jährige Roman und der sechsjährige Ignatius sind die leiblichen Nachkommen der beiden. Im März adoptierten sie eine Tochter namens Edith Vivian.