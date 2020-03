Cathy Hummel: Mager-Schock! Große Sorge um die 32-Jährige

Die Fans sind in großer Sorge! Cathy Hummels hat in letzter Zeit ziemlich viel Gewicht verloren.

Cathy Hummel ist nicht gerade für ihre weiblichen Kurven bekannt. Die Ehefrau von zeigt sich stets mit superschlanker und durchtrainierter Figur. Doch aktuelle Bilder geben Grund zur Sorge. Cathys Gesicht sieht ausgemergelt aus, ihre Arme und Beine sind noch dünner als sonst...

Darum hat Cathy Hummels so viel abgenommen

Bis vor kurzem war sie im thailändischen Phuket für ihren ersten Moderations-Job. Die 32-Jährige musste nicht nur vor der Kamera stehen, sondern sich auch komplett alleine um Sohn Ludwig kümmern. Doch nicht nur der Stress ließ die Kilos purzeln, wie Cathy jetzt in einem -Post verrät. "Ja ich habe abgenommen, nicht ganz freiwillig, aber die Hygienebedingungen in Thailand sind nicht ganz dieselben wie in Deutschland und leider hat’s auch mich erwischt", erklärt sie. "Ich habe eine viereinhalb wöchige Produktion hinter mir (...) Mein Sohn war auch dabei (jede Mama weiß, wovon ich spreche. Allem gerecht zu werden ist eine Herausforderung). Kurz und knapp. Ich habe ALLES in jeder Hinsicht, gegeben."

Jetzt will sich Cathy erstmal ein paar entspannte Tage in Deutschland machen. Die Fans sind zuversichtlich, dass sie die Kilos ganz schnell wieder drauf hat. "Du isst einfach wieder ganz viel deftiges Bayrisches dann geht’s mit dem Gewicht gleich wieder aufwärts", schreibt beispielsweise ein User. Na dann guten Appetit!

