Cathy Hummels: Aus und vorbei! Jetzt ist alles zerbrochen

Seit Jahren sind Cathy Hummels (31) und Riccardo Simonetti (26) unzertrennlich. „Du bist mein Liebling“, schrieb Cathy erst kürzlich unter ein Posting von Riccardo Simonetti. Jetzt stellt sie selbst diese innige Freundschaft auf eine schwere Probe. Und das mit einem belanglosen -Foto! „Ich hab entschieden: Ich will unbedingt noch ein Mädchen haben, damit wir gemeinsam ein Tutu und eine Krone tragen können“, schreibt sie unter einen Schnappschuss. Zu sehen: Cathy beim Ballett-Workout in einem rosafarbenen Traum aus Tüll.

„Auch Jungs dürfen Tutu und Krone tragen – Ballett ist für alle da“, stellt eine erboste Mutter unter dem Foto fest. „Geschlechterstereotypisierung, besonders im Kindesalter, kann die Entwicklung langfristig negativ prägen.“ Und eine weitere stellt die berechtigte Frage: „Und wenn der Ludi im rosa Tutu tanzen will, tanzt Mami dann auch begeistert mit?“

Mit dieser Meinung stehen die Follower nicht allein da. Denn es gibt prominente Unterstützung. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Riccardo Simonetto sein erstes Buch „Raffi und sein pinkes Tutu“. Und in dem geht es darum, dass es auch völlig okay ist, wenn Jungs ein Tutu tragen. „Ich will Menschen schon im Kindesalter dazu animieren, tolerant zu sein und Akzeptanz zu üben. Begriffe wie ‚schwul‘ werden erklärt, weil sie gerade auf dem Pausenhof immer noch als Schimpfwort verwendet werden“, so Riccardo im Gespräch mit InTouch.

Vor allem, so sagt er, sind es die lieben Eltern, die Kindern die Klischees aufdrücken. „Es sind häufig die Eltern, die das Problem sind. Sie drängen ihre Kinder schon früh in Rollen. Und wenn dann ein Paradiesvogel wie ich in der Klasse ist, dann wird derjenige automatisch gemobbt, weil er es ja so von seinen Eltern gelernt hat“, erklärt er. Dass jetzt ausgerechnet eine seiner besten Freundinnen eine solche Aussage trifft, dazu möchte Riccardo nichts sagen. Sein Management lässt uns aber wissen: „Riccardo und Cathy sind gute Freunde, und Riccardo, der das Bild auch selbst geliked hat, ist sich sicher, dass sie das nicht so gemeint hat.“ Im Januar hat übrigens der kleine Ludwig Geburtstag. Wir haben da schon so einen Verdacht, welches Geschenk Mamas Freund Riccardo auf Ludis Gabentisch platziert…